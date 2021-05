La société a publié un "Active Adversary Playbook" détaillant les comportements des attaquants et les outils, techniques et procédures (TTP) que les chasseurs de menaces et les intervenants de Sophos ont pu observer dans la nature en 2020.Parmi les autres résultats, 90 % des attaques observées impliquent l'utilisation du protocole RDP (Remote Desktop Protocol) - et dans 69 % des cas, les attaquants ont utilisé le RDP pour un mouvement latéral interne. Alors que les mesures de sécurité pour le RDP, telles que les VPN et l'authentification multifactorielle, ont tendance à se concentrer sur la protection de l'accès externe, elles ne fonctionnent pas si l'attaquant est déjà à l'intérieur du réseau.Les ransomwares étaient impliqués dans 81 % des attaques étudiées par Sophos. La diffusion d'un ransomware est souvent le moment où une attaque devient visible pour une équipe de sécurité informatique., explique John Shier, conseiller principal en sécurité chez Sophos.Parmi les autres sujets abordés dans le guide, citons les tactiques et les techniques les plus susceptibles de signaler une menace active et de justifier une enquête plus approfondie, les premiers signes d'attaque, les étapes, les types de menaces et les artefacts malveillants les plus répandus, ainsi que les groupes d'adversaires les plus répandus.Source : Sophos Que pensez-vous de ce rapport ?Selon votre expérience, est-il pertinent ou pas ?Votre organisation est-elle équipée pour détecter les menaces plus rapidement ?