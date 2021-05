Même si la moitié des personnes interrogées ont dépensé 10 millions de dollars ou plus en services de cloud au cours des trois dernières années, 32 % d'entre elles déclarent qu'elles n'en font pas assez pour sécuriser leurs ressources de cloud., déclare Mike Osterman, fondateur, président et principal analyste chez Osterman Research.Lorsqu'on leur demande d'évaluer la gravité des menaces, les malfaiteurs et les cybercriminels arrivent en tête avec 46 %, suivis des risques cachés et du manque de visibilité avec 44 %, et de la perte de données avec 43 %.Les erreurs de configuration sont la principale cause des violations (37 %) et la complexité des environnements est citée comme la principale raison de leur survenue (53 %). Le manque d'éducation et de formation, la pénurie de personnel informatique et l'erreur humaine sont d'autres raisons. Les identités sur-privilégiées et les accès non autorisés sont également cités comme étant à l'origine des brèches.Source : Sonrai Security Trouvez-vous que cette est pertinente ou pas ?Votre organisation dispose-t-elle de toutes les ressources nécessaires pour optimiser la sécurité des données ?