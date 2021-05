Axio étend Axio360, un outil gratuit qui permet aux entreprises d'évaluer leur niveau de vigilance face aux ransomwares

L'outil d'évaluation a été développé sur la base des recommandations du National Institute of Standards and Technology (NIST), du Department of Homeland Security, du Federal Bureau of Investigation, et des recherches exclusives d'Axio basées sur des centaines de ransomwares réels.Ses recommandations portent spécifiquement sur les 20 contrôles les plus importants pour se protéger contre les ransomwares, et chaque recommandation est reliée au contrôle correspondant pour une traçabilité facile., déclare David White, président d'Axio.L'outil propose des actions claires et directes qui peuvent être mises en œuvre et suivies via la plateforme Axio360. Il est également possible de publier des points de référence pour permettre à une organisation de voir comment elle se situe par rapport aux autres organisations.Source : Axio Que pensez-vous de l'outil Axio360 ?L'utilisez-vous ?