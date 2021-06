Mais malgré cette adoption rapide, la majorité (69 %) des professionnels de l'informatique et de la sécurité interrogés par Versa Networks ne savent toujours pas ce qu'est réellement le SASE.L'étude menée par Sapio Research auprès de 500 décideurs en matière de sécurité et d'informatique travaillant dans des moyennes et grandes entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, révèle que 84 % des entreprises ont accéléré leur transformation numérique et leur passage au cloud pendant la pandémie, et que 44 % des entreprises pensent que leurs employés continueront à travailler à distance, à temps plein ou à temps partiel, une fois les restrictions liées à la pandémie levées.Les équipes informatiques et de sécurité ont eu du mal à faire face aux multiples plaintes des utilisateurs. Plus d'un tiers (36 %) des utilisateurs finaux interrogés se sont plaints de connexions interrompues lors de l'utilisation d'applications à forte consommation de bande passante telles que la vidéoconférence, et d'autres ont souffert du manque d'assistance technique en temps réel (31 %). Les problèmes de sécurité sont également très répandus, notamment l'incapacité d'appliquer les politiques de sécurité à l'ensemble de la main-d'œuvre à distance (37 %).Pour faire face à ces problèmes, 87 % ont réévalué leur politique de connectivité à distance au cours de l'année écoulée. Les SASE ont dépassé les VPN en tant que technologie de connectivité préférée, avec 23 % de mise en œuvre de VPN contre 34 % de SASE.Pourtant, malgré sa popularité, le SASE reste mal compris par la majorité des professionnels de l'informatique et de la sécurité. Seulement 31 % des personnes interrogées ont été en mesure d'identifier correctement la définition de SASE comme "la convergence des services de réseau et de sécurité tels que CASB, FWaaS et Zero Trust dans un modèle de service unique basé sur le cloud". Malgré cette confusion, la principale raison de l'adoption de SASE est l'amélioration de la sécurité des appareils et des applications utilisés par les utilisateurs distants, selon 43 % des personnes interrogées. Cette raison est suivie de près par 31 % qui déclarent vouloir donner la priorité à la performance et à la fourniture d'applications critiques pour l'entreprise dans le cloud, et par la nécessité de prendre en charge davantage de travailleurs à distance (31 %)., déclare Michael Wood, CMO de Versa Networks.Source : Versa Networks Que pensez-vous des SASE ?Votre organisation a-t-elle déjà adopté les SASE ou pense-t-elle le faire ?