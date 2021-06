En outre, 53 % des responsables de la sécurité affirment que leurs dirigeants ne comprennent pas leur rôle, et 51 % pensent qu'ils manquent de soutien de la part des dirigeants.Le rapport, fondé sur une enquête menée auprès de plus de 1 400 responsables de l'information, des technologies et de la sécurité, révèle également que les entreprises consacrent en moyenne 38 millions de dollars aux activités de sécurité, mais que 63 % des responsables de la sécurité interrogés estiment que ce montant est insuffisant pour investir dans les bonnes technologies., déclare James Carder, directeur de la sécurité de LogRhythm.L'étude montre également que le travail à domicile a créé des problèmes de sécurité majeurs. Selon 73 % des personnes interrogées, des réseaux domestiques moins sécurisés sont utilisés par les employés de leur entreprise. De plus, 68 % des employés et des sous-traitants pensent que l'entreprise ne surveille pas leurs activités et 67 % affirment que les membres de leur famille utilisent des appareils professionnels.Pour couronner le tout, les responsables informatiques s'inquiètent pour leur emploi : 54 % des personnes interrogées s'inquiètent de la sécurité de leur emploi, et 63 % citent comme principal facteur l'insuffisance du budget pour investir dans les bonnes technologies.Source : LogRhythm Trouvez-vous que ce rapport est pertinent ou pas ?Quelle place la sécurité tient-elle dans votre organisation ? les budgets alloués aux opérations de sécurité sont-ils suffisants ?