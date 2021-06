L'étude, réalisée par le Ponemon Institute pour l'entreprise de cyberintelligence DTEX Systems, révèle également que la plupart des organisations ont du mal à trouver un équilibre entre la protection de la vie privée des employés et la nécessité croissante de surveiller l'engagement des employés et les risques internes, compte tenu du passage au travail à distance.Selon 64 % des personnes interrogées, il est difficile de suivre l'activité et les performances des employés sans affecter leur moral ou leur confiance dans l'entreprise. Dans le même temps, 53 % des entreprises pensent que leurs employés s'attendent à ce que leurs comportements et activités personnels restent privés, mais moins de la moitié (47 %) rendent anonymes les données des employés qu'elles collectent tout en surveillant les risques de sécurité et les performances opérationnelles.déclare Rajan Koo, directeur de la clientèle de DTEX Systems.Bien que 58 % des organisations minimisent la quantité de données collectées sur leurs employés, moins de la moitié (49 %) font preuve de transparence quant aux informations collectées sur place et à distance. Seules 35 % des organisations permettent à leurs employés d'exprimer leurs inquiétudes quant à la protection de leur vie privée à distance, et 43 % seulement utilisent des technologies qui renforcent la confiance des employés dans le contrôle de l'accès et de l'utilisation des informations sensibles., ajoute Larry Ponemon, directeur de recherche et président du Ponemon Institute.Source : DTEX Systems Trouvez-vous cette étude pertinente ?Faites-vous confiance à votre organisation pour respecter vos données personnelles ?