Check Point a amélioré ses notes de partenariat et a obtenu le statut de champion après des investissements continus visant à permettre aux partenaires de gagner de nouveaux comptes et de stimuler les ventes à travers ses quatre solutions : Quantum pour la sécurité réseau, CloudGuard pour la sécurité du cloud, Harmony pour la sécurisation des accès et Vision pour la gestion unifiée.





Cisco est resté le plus grand fournisseur dans le canal de la cybersécurité en 2020. Il a réorganisé son activité de cybersécurité autour de SASE, Zero Trust et XDR sous la marque Cisco Secure. Il procède également à la transition de son programme de partenariat pour se concentrer sur le SaaS, les services gérés et les solutions cloud, ainsi que sur la gestion du cycle de vie des clients.





ESET a obtenu la meilleure note de ses partenaires pour le support technique, la gestion des comptes et la facilité générale de faire des affaires. L'entreprise a continué à investir dans le renforcement de sa présence dans les comptes d'entreprise et a amélioré son programme Global Managed Service Provider avec le lancement de sa plateforme de marché EMA2.





Fortinet a amélioré son classement des partenaires par rapport à l'année dernière, car elle a poursuivi son expansion rapide sur le marché. Sa stratégie Security Fabric permet aux partenaires de se différencier dans des segments de croissance clés. Le lancement de son programme de partenariat Engage 2.0 a ajouté les spécialisations Zero Trust Access, Operational Technology et Security Operations.





Juniper Networks a renforcé sa stratégie Connected Security avec l'introduction de Security Director Cloud pour une gestion unifiée des SASE dans les environnements sur site et en nuage. La société a également amélioré le programme Juniper Partner Advantage, avec des incitations à la vente de solutions dans le cadre de son programme Growth Rewards.





Kaspersky a obtenu les meilleures notes des partenaires dans la Leadership Matrix de cette année, notamment en ce qui concerne la rapidité et la compétitivité des prix, ainsi que la qualité de la gestion des comptes. L'entreprise a poursuivi l'expansion de son écosystème MSP, tandis que les initiatives en matière de canaux de distribution sont restées axées sur la rentabilité, la facilité de faire des affaires et le soutien aux partenaires.





Palo Alto Networks a réalisé des gains importants dans le canal de la cybersécurité, tandis que ses évaluations de partenaires ont continué à augmenter. Le lancement de son programme de partenariat NextWave 3.0 accélérera la différenciation et la croissance des partenaires avec des spécialisations et des incitations autour de Prisma SASE, Prisma Cloud et Cortex XDR/XSOAR.





Sophos a connu la plus forte augmentation du classement des partenaires cette année, suite au lancement de son nouveau programme de partenariat mondial dans le cadre de son approche privilégiant les partenaires. Cela a permis d'élever son statut à celui de Champion. Sophos Central, les intégrations RMM et les incitations à la vente basées sur la consommation ont accéléré sa croissance auprès des MSP.





Trend Micro a continué d'améliorer son classement des partenaires, soulignant l'importance de sa stratégie de priorité aux partenaires. L'entreprise a montré qu'elle pouvait soutenir efficacement des partenaires ayant des modèles commerciaux différents et qu'elle était un leader et un facilitateur de partenariat dans des domaines émergents clés, notamment la sécurisation de la migration vers le cloud et la sécurité hybride via les places de marché du cloud.



Le marché total de la cybersécurité a continué de croître en 2020, malgré les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. Les ventes ont augmenté de 9,7 % pour atteindre 53,3 milliards de dollars américains, selon les estimations de Canalys., a déclaré Matthew Ball, analyste en chef de Canalys.Le canal est un domaine clé de différenciation pour les principaux fournisseurs de cybersécurité. Chacun des champions a fait preuve d'un engagement et d'un investissement continus lorsqu'il s'agit d'améliorer les processus pour favoriser la simplicité et la facilité des affaires, ainsi que d'une volonté de stimuler les opportunités de croissance et d'augmenter la rentabilité pour les partenaires.Les dépenses de cybersécurité vont s'accélérer en 2021. La demande des clients pour les solutions les plus récentes augmente car la sensibilisation s'est accrue suite aux récents hacks très médiatisés et à la recrudescence des attaques par ransomware. Ce phénomène, combiné à l'augmentation des taux d'attachement aux abonnements et à l'expansion par le biais d'acquisitions, stimulera davantage les taux de croissance des principaux fournisseurs cette année. Les dernières prévisions de Canalys en matière de cybersécurité prévoient que les dépenses augmenteront de 11,4 % pour atteindre 59,3 milliards de dollars américains en 2021., a déclaré Blake Murray, analyste de recherche chez Canalys.Source : CanalysQue pensez-vous de ce classement ?Quel fournisseur de cybersécurité vous a le plus convaincu ?