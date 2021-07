Cette étude, réalisée par KnowBe4, spécialiste de la formation à la sécurité, visait à mesurer le pourcentage d'organisations sujettes au phishing (PPP) et a révélé une base initiale de 31,4 %, tous secteurs et toutes tailles confondus.Cependant, après seulement 90 jours de formation assistée par ordinateur et de tests de simulation de phishing, le PPP moyen est tombé à 16,4 %. Et après un an de tests mensuels de simulation d'hameçonnage et de formation régulière, le PPP a encore diminué pour atteindre seulement 4,8 %. Tous secteurs confondus, le taux d'amélioration moyen est de 84 % entre le test de base et les 12 mois de formation et de test.Les résultats sont fondés sur un ensemble de données concernant 6,6 millions d'utilisateurs dans 23 400 organisations et plus de 15,5 millions de tests de sécurité par hameçonnage simulé. Ils montrent que les employés des secteurs de l'énergie, des services publics et des assurances sont particulièrement vulnérables., déclare Stu Sjouwerman, PDG de KnowBe4.Source : KnowBe4 Trouvez-vous les résultats de ce rapport pertinents ?Les formations de sensibilisation à la sécurité sont-elles de rigueur dans votre organisation ?