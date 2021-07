L'erreur humaine est la principale cause des incidents graves, selon 84 % des responsables informatiques interrogés. Cependant, les personnes interrogées sont plus préoccupées par les collaborateurs malveillants, 28 % d'entre elles déclarant qu'un comportement intentionnellement malveillant est leur plus grande crainte.Bien qu'elle soit à l'origine du plus grand nombre d'incidents, l'erreur humaine figure au bas de la liste des préoccupations des responsables informatiques, seuls 21 % d'entre eux déclarant qu'il s'agit de leur principale préoccupation. 56 % pensent que le travail à distance/hybride rendra plus difficile la prévention des violations de données dues à l'erreur humaine ou au phishing. Toutefois, 61 % des employés pensent qu'ils sont moins susceptibles, ou tout aussi susceptibles, de provoquer une violation de données lorsqu'ils travaillent à domicile.En ce qui concerne les causes des violations, 74 % des entreprises ont été victimes d'une violation des règles de sécurité par des employés, et 73 % ont été victimes d'une attaque par hameçonnage.Lorsqu'il s'agit de signaler les violations, 97 % des employés disent qu'ils le feraient. C'est une bonne nouvelle pour les 55 % de responsables informatiques qui comptent sur les employés pour les avertir des incidents. Cependant, l'honnêteté ne paie pas toujours, car 89 % des incidents entraînent des répercussions pour les employés concernés.Tony Pepper, PDG d'Egress, déclare :Source : Egress Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Votre entreprise a-t-elle déjà été victime de violations par les employés ?