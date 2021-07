85 % d'entre elles affirmant que les tentatives d'attaques sont de plus en plus sophistiquées, d'après Ivanti

L'étude de la plateforme d'automatisation Ivanti montre également que 80 % des personnes interrogées déclarent avoir constaté une augmentation du volume des tentatives de phishing, 85 % d'entre elles affirmant que ces tentatives sont de plus en plus sophistiquées.En outre, 73 % des personnes interrogées déclarent que leur personnel informatique a été ciblé par des tentatives de phishing, et 47 % de ces tentatives ont été couronnées de succès.Le manque de personnel est également un problème, 52 % des personnes interrogées affirmant que leur organisation en a souffert au cours de l'année écoulée et 64 % d'entre elles confirmant que le manque de ressources est la cause de l'allongement des délais de résolution des incidents. En outre, 46 % des répondants estiment que l'augmentation des attaques est une conséquence directe du manque de personnel., déclare Chris Goettl, directeur principal de la gestion des produits chez Ivanti.Source : Ivanti Trouvez-vous cette étude pertinente ?Au vu de ces résultats, comment se présente la situation au sein de votre organisation ?