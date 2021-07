En outre, 64 % d'entre eux affirment que le problème va s'aggraver ou rester inchangé au cours de l'année prochaine. Les principales causes de la mauvaise configuration du cloud sont les suivantes : trop d'API et d'interfaces à gérer (32 %), un manque de contrôles et de surveillance (31 %), un manque de sensibilisation aux politiques (27 %) et la négligence (23 %). 21 % déclarent ne pas vérifier l'infrastructure en tant que code (IaC) avant le déploiement et 20 % ne surveillent pas suffisamment leur environnement de cloud computing pour détecter les erreurs de configuration., déclare Matt Howard, vice-président exécutif chez Sonatype.Certains défis restent les mêmes dans la sécurité du cloud qu'ailleurs. Il s'agit notamment de la lassitude des alertes (citée par 21 %), des faux positifs (27 %) et de l'erreur humaine (38 %). La demande d'expertise en matière de sécurité du cloud continue de dépasser l'offre : 36 % des entreprises rencontrent des difficultés pour recruter et retenir les experts en sécurité du cloud et 35 % ont du mal à former suffisamment leurs équipes en matière de sécurité du cloud.Lorsqu'on leur demande ce dont ils ont besoin pour faire face à ces problèmes, 96 % répondent qu'un cadre de politique unifié serait utile. 47 % disent qu'ils ont besoin d'une meilleure visibilité de leurs environnements, et 43 % disent que des audits de conformité et des approbations automatisés seraient bénéfiques.Source : Fugue Trouvez-vous cette enquête pertinente ?Votre organisation a-t-elle du mal à configurer correctement le cloud ? A quoi est-ce dû et quelles solutions sont mises en place pour optimiser la sécurité des données dans le cloud ?