Le dernier Threat Insights Report de HP Wolf Security révèle une augmentation de 65 % de l'utilisation d'outils de piratage téléchargés sur des forums clandestins et des sites de partage de fichiers entre le second semestre 2020 et le premier semestre 2021.De nombreux outils en circulation sont également étonnamment performants. L'un d'entre eux utilise des techniques de vision par ordinateur pour contourner les défis CAPTCHA et mener des attaques de type "credential stuffing" contre des sites web., explique Alex Holland, analyste principal des logiciels malveillants chez HP.Le rapport montre également que 75 % des logiciels malveillants détectés ont été transmis par courriel, tandis que les téléchargements sur le Web étaient responsables des 25 % restants. Les menaces téléchargées à l'aide de navigateurs Web ont augmenté de 24 %, en partie grâce aux utilisateurs qui ont téléchargé des outils de piratage et des logiciels de minage de crypto-monnaies.Les leurres de phishing par e-mail les plus courants sont les factures et les transactions commerciales (49 %), tandis que 15 % sont des réponses à des fils d'e-mails interceptés. Les leurres de phishing mentionnant le COVID-19 ont représenté moins d'1 %, chutant de 77 % par rapport à la fin de 2020.Les types de pièces jointes malveillantes les plus courants sont les fichiers d'archives (29 %), les feuilles de calcul (23 %), les documents (19 %) et les fichiers exécutables (19 %). Des types de fichiers d'archives inhabituels, tels que les fichiers d'archives Java (JAR), sont utilisés pour éviter les outils de détection et d'analyse et installer des logiciels malveillants faciles à obtenir sur les marchés clandestins. Seuls 34 % des logiciels malveillants capturés étaient auparavant inconnus, soit une baisse de 4 % par rapport à 2020., ajoute Holland.Source : HP Wolf Security Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?