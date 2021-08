Répartition géographique en France, toutes menaces confondues Répartition géographique en France, toutes menaces confondues







Michal Salat, Directeur Threat Intelligence chez Avast, explique :Le rapport met également en exergue les possibilités pour les utilisateurs d’être confrontés à des menaces « avancées », qu'Avast définit comme plus sophistiquées ou encore jamais vues. Elles sont conçues pour contourner les technologies de protection courantes des logiciels de cybersécurité, telles que les signatures, les heuristiques, les émulateurs, le filtrage d'adresses URL et l’analyse des e-mails. Pour ce type de menace, les Français ont un risque relatif de 2,29 %, inférieur à la moyenne mondiale (5 %).Au niveau mondial, les utilisateurs ont 29,39 % de chances d’être exposés à un malware sur PC, ce qui représente une augmentation d'environ 5 % par rapport à l'année précédente. Les risques qu’ils soient ciblés par une menace avancée sont plus faibles, mais la proportion est similaire à toutes les menaces, les consommateurs ayant 5 % de chances de rencontrer une menace avancée (4,61 % l'année précédente).Les zones géographiques avec des situations sociopolitiques plus conflictuelles, telles que le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique et l'Europe de l'Est, semblent également être confrontées à plus de risques de cybermenaces. Les 10 principaux pays dans lesquels les utilisateurs ont le plus de probabilité d’être victimes de cybermenaces sont :Le rapport Global PC Risk d'Avast procure un aperçu des cyberattaques qui se sont produites durant trente jours (du 16 mars 2021 au 14 avril 2021), donnant une image dans le temps des risques auxquels les utilisateurs et les entreprises sont confrontés dans le monde et dans différents pays.Les données de ce rapport ont été collectées à partir du réseau de détection des menaces d'Avast. Ce rapport se base sur les menaces contre lesquelles Avast a protégé ses utilisateurs de PC entre le 16 mars 2021 et le 14 avril 2021. Afin de fournir des données statistiquement pertinentes, ce rapport comprend des données de pays, territoires et régions avec un échantillon d'au moins 10 000 ordinateurs appartenant à des utilisateurs, à leur domicile, et qui ont rencontré des menaces au cours du mois où Avast a collecté les données, et au moins 1 000 ordinateurs utilisés par des entreprises. Les données se concentrent sur les menaces totales et avancées, en évaluant le rapport de risque pour les utilisateurs domestiques et professionnels du monde entier.Pour calculer les ratios de risque pour ce rapport, Avast a divisé le nombre d'ordinateurs sur lesquels les couches de protection des solutions d’Avast ont arrêté au moins une menace par le nombre total d'ordinateurs activement protégés par Avast au cours de la même période.Les comparaisons avec l'année précédente ont été réalisées en se référant aux données de la même période, c’est-à-dire du 16 mars 2020 au 14 avril 2020.Avast, une entreprise du FTSE 100, est un spécialiste des produits de sécurité et de confidentialité en ligne. Elle protège sous les marques Avast et AVG plus de 435 millions d'utilisateurs sur Internet contre les menaces informatiques et celles grandissantes contre les objets connectés.Source : Avast Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?