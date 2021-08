Zerto 9 offre de nouvelles fonctions d'immuabilité et d'automatisation, ainsi que des capacités améliorées de gestion et de protection des données dans le cloud pour les utilisateurs finaux et les fournisseurs de services gérés. Il y a de nouvelles capacités de sauvegarde, y compris la prise en charge de plateformes de cloud supplémentaires, et la hiérarchisation du cloud.Les paramètres de conservation des données à long terme peuvent être facilement gérés depuis l'interface utilisateur de Zerto. Ainsi, les utilisateurs peuvent définir combien de temps les sauvegardes resteront inaltérées, les sauvegardant dans le cloud pour empêcher la suppression ou la modification malveillante des données, y compris les ransomwares. Dans cette version, le support de l'immuabilité est également disponible pour Amazon S3.Deepak Verma, vice-président de la gestion des produits chez Zerto, explique :Une nouvelle fonction de restauration instantanée a été ajoutée pour que les utilisateurs de Zerto puissent restaurer les machines virtuelles directement en production, facilement et rapidement, sans avoir à se soucier de passer d'abord sur un site de secours ou de manquer de ressources sur les équipements de sauvegarde.Les fonctionnalités de sauvegarde et de reprise après sinistre incluent la prise en charge de plateformes cloud supplémentaires et une nouvelle hiérarchisation du cloud pour offrir un stockage d'archives sécurisé et rentable et une gestion simplifiée pour les utilisateurs finaux et les fournisseurs de services gérés.Source : Zerto Que pensez-vous de Zerto 9 ?