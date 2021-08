Le rapport indique 12 723 vulnérabilités divulguées au cours du premier semestre 2021 et le paysage de la divulgation des vulnérabilités a connu une croissance de 2,8 % par rapport à la même période en 2020.Brian Martin, historien des vulnérabilités chez Risk Based Security, explique :En moyenne, 80 nouvelles vulnérabilités ont été divulguées chaque jour. Risk Based Security a également mis à jour une moyenne de 200 entrées de vulnérabilités existantes par jour, à mesure que de nouvelles informations sur les solutions, des références et des métadonnées supplémentaires devenaient disponibles.En outre, le rapport montre que 1 425 vulnérabilités divulguées au cours du premier semestre 2021 sont exploitables à distance, ont un exploit public et disposent d'une solution d'atténuation. Les organisations devraient considérer la correction de ces problèmes comme leur priorité numéro un s'ils représentent un risque.Mais si les vulnérabilités sont en hausse, il n'y a eu que 1 767 violations signalées publiquement au cours des six premiers mois de 2021, soit une baisse de 24 % par rapport à la même période l'année dernière. La baisse des divulgations de brèches provient principalement de lieux situés en dehors des États-Unis, notamment des brèches d'origine inconnue. Aux États-Unis, le nombre de brèches signalées a augmenté d'un modeste 1,5 %., ajoute M. Martin.Source : Risk Based Security Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Le retour au bureau a-t-il exposé votre organisation à de nouvelles vulnérabilités ?