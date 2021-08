Le catalogue d'API de ThreatX donne aux entreprises une visibilité sur les requêtes légitimes, suspectes et malveillantes qui touchent leurs API. En analysant et en profilant le trafic réel, ThreatX découvre et profile les points d'extrémité des API, offrant aux utilisateurs une meilleure visibilité des API légitimes, malveillantes et zombies en production.Tom Hickman, chef de produit chez ThreatX, déclare :Parce qu'il est basé sur le trafic réel, le nouveau catalogue d'API de ThreatX permet aux entreprises de protéger les points d'extrémité qui auraient pu passer à travers les mailles de leur processus de CI/CD. Il utilise l'analyse du trafic des applications et des API pour profiler, identifier et bloquer les activités suspectes. Cette protection centrée sur l'attaquant peut réussir à stopper le trafic suspect ou à bloquer définitivement les demandes provenant d'entités suspectes.Bret Settle, directeur de la stratégie et cofondateur de ThreatX, explique :Source : ThreatX Que pensez-vous de ThreatX ?