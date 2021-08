Sur les 950 personnes interrogées dans le cadre de l'étude, seuls six pour cent avaient subi une attaque par ransomware directement dans l'organisation pour laquelle ils travaillent et, dans l'ensemble, ces organisations ont mis en place de solides mesures de sécurité.Cependant, si 70 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise effectue régulièrement des sauvegardes, moins de la moitié (48 %) disent que leur entreprise pratique régulièrement la restauration à partir des sauvegardes, ce qui indique un manque de préparation en cas d'attaque par ransomware.En outre, 79 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise dispose de processus de mise à jour des logiciels essentiels, y compris les navigateurs. 76 % des répondants affirment que leur entreprise utilise une authentification à deux ou plusieurs facteurs, tandis que 14 % sont incertains. 60 % des participants à l'enquête sont convaincus que leur entreprise met suffisamment l'accent sur la sécurité pour se défendre contre une attaque de ransomware, tandis que 28 % pensent que c'est "peut-être" et 12 % disent "non"., explique Mike Loukides, vice-président de la stratégie de contenu chez O'Reilly, en écrivant sur le blog de l'entreprise.Source : O'Reilly Trouvez-vous cette étude pertinente ou pas ?Votre entreprise a-t-elle déjà subi des attaques multiples utilisant le même ransomware ?Comment trouvez-vous le niveau de sécurité mis en place au sein de votre entreprise pour lutter contre les cyberattaques ?