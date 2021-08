Ce rapport montre que le secteur des crypto-monnaies a connu une multiplication par 10 des attaques au cours du dernier trimestre par rapport au précédent.Les pirates cherchant à profiter de l'intérêt croissant pour les crypto-monnaies, grâce à l'incertitude économique entourant la pandémie, se font passer pour des entreprises de crypto-monnaies afin de semer la confusion chez les clients et de profiter de la croissance du secteur sur un support où se déroule la majorité des communications de l'industrie., explique John LaCour, fondateur et directeur technique de PhishLabs.Parmi les autres cibles depuis le début de 2021, les entreprises moyennes ont subi environ 34 attaques sur les médias sociaux par mois. Toutefois, en juin, ce nombre était plus proche de 50, ce qui représente une augmentation de 47 % au cours de la première moitié de 2021.Le phishing d'Office 365 est la principale menace par courrier électronique pour les utilisateurs d'entreprise. En effet, 51 % des attaques par vol d'identifiants trouvées dans les boîtes de réception des entreprises au cours du deuxième trimestre visaient des comptes O365. Le rapport montre également une tendance croissante des cybercriminels à cibler les comptes utilisés pour l'authentification unique (SSO). 45 % des sites de phishing ciblaient des comptes couramment utilisés pour le SSO., ajoute LaCour.Source : PhishLabs Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? avez-vous constaté une augmentation des attaques de phising ces derniers mois ?