Cette augmentation pourrait s'expliquer par les vulnérabilités accrues dues à Covid et autres, mais ce qui est vraiment sinistre, c'est qu'un grand nombre de ces attaques ciblent des lieux tels que les hôpitaux et que la fréquence des attaques contre les infrastructures critiques est également en augmentation.Il est important de noter qu'environ 57 % des attaques par ransomware concernaient des entreprises travaillant dans des domaines tels que les infrastructures, les services financiers et les voyages. Ce chiffre est pertinent car il n'était que de 18 % l'année dernière, ce qui signifie que les auteurs de ces attaques se concentrent davantage sur les entreprises et les industries qui travaillent dans ces secteurs, tout bien considéré et pris en compte.19 % de ces attaques ont été perpétrées par REvil et 8 % par Darkside, ce qui indique qu'il y a une concentration des attaques entre quelques gangs sélectionnés qui sont responsables d'une grande partie des ransomwares actuellement en circulation. La rançon moyenne demandée a également beaucoup augmenté, passant à 10 millions de dollars, 30 % de ces attaques impliquant une rançon de plus de 30 millions de dollars. Si aucune mesure n'est prise, les dégâts continueront d'être considérables et l'augmentation constatée l'année dernière se poursuivra tant que personne ne prendra les devants.Source : Barracuda Network Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?A votre avis, pour quelles raisons les attaques de ransomware ont-elles connu autant une telle croissance cette année ?Votre entreprise a-t-elle connu plus d'attaques de ransomware en 2021 ?