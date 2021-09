Un exemple de faux courriel demandant de partager des données avec un "conseiller juridique" Un exemple de faux courriel demandant de partager des données avec un "conseiller juridique"



Un exemple de faux e-mail déclarant que les coordonnées bancaires ont été changées Un exemple de faux e-mail déclarant que les coordonnées bancaires ont été changées

D'utiliser des solutions de sécurité fiables incluant des technologies avancées d'anti-phishing et d'anti-spam (par exemple Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers, Kaspersky Security for Linux Mail Server, Kaspersky Secure Mail Gateway et Kaspersky Security for Microsoft Office 365). Pour se protéger des cyberattaques personnalisées les plus complexes, l'entreprise présente Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.



D’améliorer la culture numérique des collaborateurs au travers de formation comme par exemple avec la plateforme Kaspersky Automated Security Awareness Platform (former les salariés à identifier les techniques d'ingénierie sociale est l'une des méthodes les plus efficaces pour les contrer).



D’encourager les employés à ne pas ouvrir ou à ne pas répondre à des emails suspects, mais aussi à ne pas publier de données confidentielles de l'entreprise sur des systèmes en accès libre tels que les services cloud. Ils ne doivent pas non plus partager trop d’informations détaillées sur leur travail avec un large cercle de personnes.

Au cours d'une attaque BEC, les cyberpirates échangent des e-mails avec un salarié d’une entreprise afin de gagner sa confiance et l'inciter à agir – sans qu’il en soit conscient – au détriment des intérêts de la compagnie ou de ses clients. Pour ce faire, ils utilisent en général des emails déjà piratés de collaborateurs ou qui ressemblent visuellement aux adresses électroniques officielles de l'entreprise. Ils peuvent également voler les identifiants d'un salarié afin de cibler ses supérieurs. Bien que, dans la plupart des cas, les cybercriminels espèrent obtenir ou détourner l'argent de l’entreprise, certains ont pour objectif de récolter des informations confidentielles telles qu’une base de données clients ou de développement commercial par exemple.Les experts de Kaspersky partagent les trois principaux stratagèmes utilisés par les cybercriminels lors d'une attaque BEC :Dans ce scénario, un salarié reçoit un faux email provenant d'un cadre supérieur de l’entreprise l’incitant à partager des informations avec un "conseiller juridique" ou issu d’une fonction équivalente. Bien entendu, il s’agit d’un compte factice qui permet à l’attaquant de tenter de voler des données confidentielles de l'entreprise.Dans ce cas précis, le service comptable peut recevoir un email d'un (prétendu) collaborateur lui demandant de modifier ses coordonnées bancaires (IBAN, RIB, etc.) afin d’effectuer le paiement de son salaire. Si le comptable effectue ces modifications dans le système de paie de l’entreprise, le montant du salaire destiné au « vrai » collaborateur sera finalement versé à l'attaquant.Ce message s’adresse également au service comptable mais, dans ce cas, il émane d'un « faux » fournisseur ou d'un « faux » partenaire et concerne un retard dans le paiement d'une facture. Là encore, si le comptable succombe à cette ruse, l'argent ira aux cybercriminels.Alexey Marchenko, Head of Content Filtering Methods Research chez Kaspersky, commente :Kaspersky est une société internationale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique fondée en 1997. L’expertise de Kaspersky en matière de « Threat Intelligence » et sécurité informatique vient enrichir la création de solutions et de services de sécurité pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques, les autorités publiques et les particuliers.Source : Kaspersky Que pensez-vous de ces méthodes de compromission dévoilées par Kaspersky ?A laquelle de ces méthodes votre entreprise est-elle le plus souvent confrontée ?Connaissez-vous d'autres méthodes de compromission d'emails professionnels réccurentes, mais qui ne sont pas citées ici ?