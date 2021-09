Cette constatation découle d'une analyse des e-mails signalés par les employés d'organisations du monde entier, à l'aide du plugin de signalement des e-mails de F-Secure pour Office 365, au cours du premier semestre 2021.La raison la plus fréquemment invoquée pour signaler les e-mails est un lien suspect, cité par 59 % des utilisateurs. 54 % ont signalé un courriel en raison d'un expéditeur incorrect ou inattendu, et 37 % en raison d'un soupçon de spam. 34 % des utilisateurs soupçonnent l'utilisation d'ingénierie sociale dans un courriel, tandis que 7 % le signalent en raison d'une pièce jointe suspecte.99 % des rapports reçus ont été analysés automatiquement. Parmi ceux-ci, 33 % ont été classés comme hameçons. Les professionnels de la sécurité ont examiné manuellement le 1 % restant des courriels signalés et ont constaté que 63 % d'entre eux étaient des tentatives de hameçonnage., explique Riaan Naude, directeur du conseil chez F-Secure.Si le signalement des messages suspects permet clairement de lutter contre le problème du phishing, il y a des inconvénients. Pour chaque courriel signalé qu'un professionnel qualifié doit examiner et auquel il doit répondre, M. Naude estime qu'il faut compter entre 15 minutes et une heure, selon le contexte professionnel et la complexité du cas particulier.Source : F-Secure Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Qu'en est-il dans votre organisation ? quel est le degré de sensibilisation des employés aux attaques de phishing ?Les signalements d'emails suspects par les employés sont-ils traités sérieusement ?