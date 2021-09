Cependant, si les données de l'utilisateur et du bureau sont sécurisées lorsque les utilisateurs travaillent dans l'intimité et la sécurité d'un lieu de travail, le travail à distance augmente les risques de violation des données et de piratage, ce qui peut être potentiellement dangereux pour l'entreprise et les utilisateurs.Ainsi, YouGov a réalisé une enquête dans laquelle il a interrogé les employés à distance sur ce qu'ils font pour protéger leurs données contre les violations lorsqu'ils travaillent à distance. 52 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles utilisent toujours un VPN (réseau privé virtuel) parce qu'elles travaillent à domicile à plein temps, 14 % ont déclaré qu'elles l'utilisent parfois, 15 % qu'elles le font rarement et 15 % qu'elles ne le font pas du tout.La question qui se pose est la suivante : qu'est-ce qu'un VPN ? Si beaucoup d'utilisateurs savent ce qu'est un VPN, beaucoup ne le savent pas. L'enquête indique que seuls 23 % des travailleurs américains savent ce que fait un VPN, la moitié en sait un peu (52 %) et environ un sur cinq (21 %) en sait beaucoup.Le VPN est une sorte de tunnel numérique dédié qui fournit aux utilisateurs un réseau protégé lorsqu'ils sont exposés à des réseaux publics faibles.Ainsi, lorsqu'un employé travaille à distance, notamment en période de pandémie, le VPN protège ses données lorsque ses appareils sont exposés à des réseaux faibles et lui donne un sentiment de sécurité dans son travail, car d'innombrables violations de données et incidents de piratage très médiatisés ont souvent eu lieu.Il s'agit d'un excellent service pour les utilisateurs qui ne veulent pas mettre en danger la sécurité de leur entreprise et avoir des ennuis.Source : YouGov Trouvez-vous cette étude pertinente ?Utilisez-vous un VPN pour protéger vos données personnelles ? si non, pour quelles raisons ?