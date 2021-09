Cependant, la plupart d'entre eux n'ont guère changé leur façon d'évaluer la sécurité des logiciels qu'ils achètent et les garanties qu'ils exigent des fournisseurs de logiciels.Parmi les autres résultats, 97 % des dirigeants pensent que les fournisseurs de logiciels doivent améliorer la sécurité de leurs processus de création de logiciels et de signature de code. 96 % pensent également que les fournisseurs de logiciels devraient être tenus de garantir l'intégrité du code dans leurs mises à jour logicielles.Malgré cela, 55 % déclarent que le piratage de SolarWinds n'a eu que peu ou pas d'impact sur les préoccupations qu'ils prennent en compte lors de l'achat de logiciels pour leur entreprise. En outre, 69 % déclarent que leur entreprise n'a pas augmenté le nombre de questions qu'elle pose aux fournisseurs de logiciels sur les processus utilisés pour assurer la sécurité de leurs logiciels et vérifier le code., déclare Kevin Bocek, vice-président de la stratégie de sécurité et du renseignement sur les menaces chez Venafi.L'étude montre également que les cadres sont divisés sur la question de savoir qui est responsable de l'amélioration de la sécurité au sein de leurs propres organisations de développement de logiciels. 48 % d'entre eux estiment que la sécurité informatique est responsable et 46 % pensent que les équipes de développement sont responsables.Source : Venafi Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? êtes-vous d'accord avec les résultats ?Si la sécurité et l'intégrité d'un logiciel sont la responsabilité des fournisseurs, que pensez-vous de l'attitude relativement laxiste des acheteurs pour évaluer la qualité et la sécurité des logiciels qu'ils acquièrent ?