Une enquête menée par BlueFort Security auprès de plus de 2 000 employés de bureau révèle que 34 % d'entre eux estiment que la sensibilisation à la cybersécurité est le principal problème en matière de travail hybride, et 33 % citent l'utilisation personnelle des appareils de l'entreprise comme un autre risque important.Les participants pensent également que la gestion des cyberrisques ne fera que se compliquer à l'avenir. Cela s'explique par le fait que la surface des menaces s'élargit et devient plus disparate (39 %), que la gestion d'une personnel à distance est plus difficile (35 %) et que la localisation des terminaux sera moins claire (26 %)., déclare Ian Jennings, cofondateur et directeur général de BlueFort.Les employés continuent d'adopter des comportements à risque : 30 % admettent avoir utilisé leur appareil d'entreprise à des fins personnelles, et 23 % disent avoir téléchargé des fichiers non liés au travail depuis qu'ils travaillent à domicile.En outre, 23 % admettent qu'ils n'ont pas sauvegardé de fichiers sur le système de l'entreprise. 22 % déclarent avoir emporté des appareils de l'entreprise à son domicile à son insu et près d'un sur cinq (18 %) a perdu des appareils de l'entreprise depuis qu'il travaille à domicile.M. Jennings ajoute :Source : Bluefort Security Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Les employés de votre entreprise se sentent-ils concernés par la sécurité de l'entreprise, que ce soit au bureau ou à distance ?Pensez-vous que les employés qui négligent sciemment les protocoles de sécurité devraient être sanctionnés ?