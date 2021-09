L'étude menée auprès de 2 600 décideurs informatiques, commandée par Thales et réalisée par 451 Research, vise à mieux comprendre les nouveaux risques et défis en matière de sécurité causés par l'essor du travail à distance et la transformation du cloud.Le VPN est la technologie d'accès à distance la plus courante, citée par 60 % des personnes interrogées, mais l'accès réseau sans confiance/le périmètre défini par logiciel (ZTNA/SDP) est le premier choix de ceux qui prévoient de nouveaux déploiements (44 %). Près de 40 % d'entre eux prévoient de remplacer leur VPN par le ZTNA/SDP, tandis que 38 % prévoient de passer à une solution d'authentification multifactorielle (MFA)., explique François Lasnier, vice-président des solutions de gestion des accès chez Thales.Malgré les limites bien connues des mots de passe, l'investissement des entreprises dans le MFA reste en retrait par rapport à d'autres outils de sécurité tels que les pare-feu, la sécurité des points d'accès, le SIEM et la sécurité du courrier électronique. Les utilisateurs d'accès à distance restent le principal cas d'utilisation de la MFA (71 %).Source : Thales Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Quels outils de contrôle de sécurité sont utilisés au sein de votre entreprise pour assurer la sécurité dans le cadre du travail à distance ?