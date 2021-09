Les incidents de sécurité sont plus nombreux et les délais de réparation plus longs dans le secteur de l'éducation

Cela représente 18 % d'incidents de plus que ceux divulgués publiquement au cours de l'année civile précédente et équivaut à plus de deux incidents par jour. Le secteur présente également des taux de correction inférieurs et un délai de réparation supérieur à la moyenne.Tous secteurs confondus, seuls 46 % des vulnérabilités critiques sont corrigées, ce qui est inquiétant mais ne représente qu'une partie de la situation. Les 46 % de vulnérabilités critiques qui sont corrigées prennent en moyenne plus de 200 jours pour être corrigées une fois que l'organisation a pris des mesures. Ces deux facteurs combinés sont les principaux responsables de l'exposition élevée des applications aux failles.Dans le domaine de l'éducation, les choses semblent toutefois plus graves. Le délai moyen de correction des vulnérabilités critiques et de haute gravité est actuellement de 206 jours et le taux de correction des vulnérabilités critiques n'est que de 34 %.Setu Kulkarni, vice-président de la stratégie chez NTT, déclare :Source : NTT Application Security Trouvez-vous ce rapport pertinent ?A votre avis, quelle est la meilleure approche pour une meilleure prise en charge de la sécurité dans le secteur de l'éducation ?