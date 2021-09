Si de nombreuses entreprises ont désormais pris en compte les cybermenaces qui pèsent sur elles, et adapté leur défense en conséquence, peu d’entre elles se penchent en effet sur le niveau de sécurité de leurs partenaires et fournisseurs. Or, ces derniers peuvent accéder à des données parfois sensibles, et représentent donc une porte d’entrée discrète, mais solide, vers des zones critiques du réseau.Source : CyberVadis Que pensez-vous de cette analyse ?Comment votre entreprise travaille-t-elle avec les parties tierces pour assurer la sécurité de chacun ?