Plus de la moitié des développeurs interrogés (52 %) déclarent avoir le sentiment que les politiques de sécurité étouffent leur innovation, et seuls 22 % sont tout à fait d'accord pour dire qu'ils comprennent les politiques de sécurité auxquelles ils doivent se conformer.Seul un développeur sur trois (38 %) déclare avoir reçu une formation approfondie sur les procédures de sécurité qu'il doit appliquer.Il est intéressant de noter que 45 % des répondants du secteur du développement affirment participer à la planification de la sécurité, mais que seulement 37 % des répondants du secteur de la sécurité affirment impliquer les équipes de développement, ce qui suggère que les développeurs sont encore moins impliqués dans la planification de la stratégie de sécurité.Alors que 73 % des personnes interrogées reconnaissent que leur direction se concentre davantage sur le renforcement des relations entre le développement et la sécurité qu'il y a deux ans, les relations sont encore tendues. En fait, un décideur sur trois (34 %) indique que les équipes de son organisation ne collaborent pas efficacement.", déclare Rick McElroy, principal stratège en cybersécurité chez VMware.Pour l'avenir, 53 % des personnes interrogées s'attendent à ce que leurs équipes de sécurité et de développement soient unifiées d'ici trois ans. De même, 42 % s'attendent à ce que la sécurité soit davantage intégrée dans le processus de développement au cours de cette même période. Il est également reconnu que l'alignement des équipes aide les entreprises à réduire les cloisonnements (71 %), à créer des applications plus sûres (70 %) et à accroître la souplesse pour adopter de nouveaux flux de travail et de nouvelles technologies (66 %).Source : VMWare Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Comment évoluent les relations entre les équipes de sécurité et de développement au sein de votre entreprise ?