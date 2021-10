Selon les experts en cybersécurité du secteur privé, de nombreuses bandes de rançongiciels opèrent depuis l'Ukraine et la Russie. Certains fonctionnaires et analystes américains ont déclaré que les gangs de ransomware russes opèrent avec l'approbation tacite du Kremlin, mais ne sont pas directement contrôlés par le gouvernement.La réunion se déroulera sur deux jours, comprendra six sessions et abordera des sujets tels que l'utilisation abusive de la monnaie virtuelle pour blanchir les paiements de rançon, la poursuite des criminels qui utilisent des ransomwares, l'utilisation de la diplomatie pour contrer les ransomwares et l'aide aux nations pour qu'elles deviennent plus résistantes à de telles attaques, a indiqué le responsable de l'administration.Outre les États-Unis, l'Inde, l'Australie, l'Allemagne et le Royaume-Uni mèneront des discussions sur des sujets tels que la perturbation, la monnaie virtuelle et la diplomatie. Les autres pays participant à la réunion sont le Canada, la France, le Royaume-Uni, le Brésil, le Mexique, le Japon, l'Ukraine, l'Irlande, Israël, l'Afrique du Sud et l'Union européenne.", a déclaré le haut fonctionnaire de l'administration, ajoutant que cela n'empêche pas la Russie de participer à des événements futurs.Les États-Unis s'engagent directement avec la Russie sur la question des rançongiciels dans le cadre du groupe d'experts États-Unis-Kremlin, qui est dirigé par la Maison Blanche et a été créé par le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine.Le fonctionnaire a également déclaré que les discussions avec la Russie sont en cours, que les États-Unis ont partagé des informations sur des acteurs criminels spécifiques en Russie et que le pays a pris des mesures initiales pour résoudre les problèmes soulevés.Lors de la séance d'ouverture de la réunion mercredi, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que la réunion montre que les gouvernements des pays participants reconnaissent l'urgence de la menace des ransomwares.", a-t-il déclaré.Le président Joe Biden a élevé la réponse à la cybersécurité aux plus hauts niveaux de l'administration à la suite d'une série d'attaques qui ont menacé cette année de déstabiliser les approvisionnements énergétiques et alimentaires des États-Unis.En mai, des pirates informatiques ont provoqué des interruptions de l'approvisionnement en carburant dans l'est des États-Unis en ciblant un pipeline géré par Colonial Pipeline. M. Sullivan a déclaré que le ministère américain de la justice a récupéré plus de 2 millions de dollars de rançon versés aux acteurs criminels qui ont attaqué la société de pipelines.L'administration Biden espère que son nouveau groupe informel, qu'elle appelle l'Initiative de lutte contre les rançongiciels (Counter-Ransomware Initiative), renforcera son action diplomatique, qui comprend des entretiens directs avec la Russie ainsi qu'avec l'OTAN et le Groupe des sept pays riches.Source : Administration Joe BidenQue pensez-vous de l'exclusion de la Russie de cette réunion ?A votre avis, dans quelles mesures les dirigeants d'un Etat peuvent être tenus responsables des cyberattaques exécutées depuis leur pays ?