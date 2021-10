", explique Mike Schuricht, responsable du Bitglass Threat Research Group.Dans d'autres conclusions, le nombre de visionneurs anonymes sur le dark web en 2021 (93 %) dépasse celui de 2015 (67 %). L'expérience de cette année indique également un intérêt particulier des internautes anonymes pour les données relatives au commerce de détail et au gouvernement, avec respectivement 36 % et 31 %. Parmi tous les types de données que les chercheurs de Bitglass ont semés sur le dark web, les données permettant d'accéder aux réseaux de vente au détail et du gouvernement américain ont reçu le plus de clics, 37 pour cent et 32 pour cent, respectivement."En comparant les résultats de cette dernière expérience à ceux de 2015, il est clair que les données sur le Dark Web se répandent plus loin, plus vite", ajoute Schuricht. "Non seulement cela, mais les cybercriminels s'améliorent pour couvrir leurs traces et prendre des mesures pour échapper aux efforts des forces de l'ordre pour poursuivre la cybercriminalité. Malheureusement, les efforts déployés par les entreprises en matière de cybersécurité pour protéger les données n'ont pas suivi le rythme, comme en témoigne l'assaut continu de gros titres faisant état des dernières violations de données. Comme nous l'avons conseillé aux organisations il y a six ans, il est essentiel qu'elles utilisent les meilleures pratiques et les nouvelles technologies pour protéger leurs données."Source : Bitglass Trouvez-vous ce rapport pertinent ?A votre avis, quels autres facteurs ont contribué à cette augmentation massive du nombre de visionnage des données sur le dark web ?Pourquoi les autorités n'ont pas réussi à la limiter ?