Pourtant, 65 % des répondants estiment qu'il est très difficile de fournir aux équipes de sécurité un accès cohérent aux données, selon l'étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Cyware.", déclare Anuj Goel, PDG de Cyware. "."Selon 64 % des personnes interrogées, le partage des renseignements sur les cybermenaces entre le centre des opérations de sécurité (SOC), la réponse aux incidents et les équipes de renseignement sur les menaces est limité. Les organisations citent également plusieurs silos de données et des problèmes d'accès aux données qui entravent leur capacité à réaliser une défense collective.Les principaux obstacles à l'unification des technologies sont la collaboration entre les équipes (55 %), le cloisonnement des données au sein des équipes de sécurité (47 %), la découverte et l'accès aux données (45 %) et le cloisonnement fonctionnel au sein de la sécurité (45 %).Les difficultés à unifier l'accès aux données, les équipes de sécurité et les technologies de sécurité entraînent des problèmes, notamment une réponse lente aux menaces (60 %), des violations de données évitables (57 %) et des erreurs humaines évitables (53 %).En outre, le manque d'unification et d'automatisation de la sécurité a des répercussions financières, notamment des coûts d'atténuation élevés et une augmentation des dépenses de cybersécurité (51 %), ainsi que des amendes et des problèmes de conformité (45 %).Source : Cyware Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Votre entreprise a-t-elle déjà unifié les données pour un partage entre les différentes équipes chargées de la sécurité ?Quels sont les principaux obstacles qui empêchent les équipes de travailler de façon collective pour optimiser la sécurité ?