Proton se présente comme le plus grand fournisseur de messagerie électronique sécurisée au monde, utilisant un cryptage de bout en bout et des fonctions de sécurité de pointe.Le Tribunal administratif fédéral suisse a confirmé son recours contre le Service de surveillance des postes et télécommunications (SSPT) concernant son statut et ses obligations en matière de surveillance du trafic.Le tribunal a confirmé que les services de messagerie électronique ne peuvent être considérés comme des fournisseurs de télécommunications en Suisse, et ne sont donc pas soumis aux exigences de conservation des données qui leur sont imposées.Andy Yen, fondateur et directeur général de Proton, a déclaré que le jugement de vendredi constituait une "" dans sa campagne en faveur de la vie privée et de la liberté.", a-t-il déclaré.La SSPT avait décidé en septembre 2020 que Proton et ProtonVPN ne pouvaient plus bénéficier d'obligations de surveillance limitées, mais devaient stocker les données nécessaires à la surveillance et être disponibles pour répondre à ses questions 24 heures sur 24.Le tribunal a annulé cette décision et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision.Ce verdict fait suite à un arrêt de la Cour suprême suisse, rendu en avril, selon lequel les fournisseurs de services de chat, de messagerie instantanée, de vidéo sur Internet ou de téléphonie, ou encore de services de messagerie électronique, tels que Threema, WhatsApp, iMessage, Zoom, Teams, Chime ou Skype, ne sont pas des fournisseurs de services de télécommunications, mais plutôt des fournisseurs de services "over-the-top" (OTT).", a déclaré Proton dans un communiqué.Proton a néanmoins fait l'objet de critiques après qu'un rapport de police a révélé qu'elle avait fourni l'adresse IP d'un utilisateur dans le cadre d'une enquête française qui a conduit à l'arrestation d'activistes climatiques.La SSPT, qui coordonne les démarches de la police, des procureurs ou des services de renseignement suisses auprès des entreprises pour obtenir des informations sur les utilisateurs, n'a pas répondu immédiatement à un appel demandant un commentaire.Source : Le tribunal administratif fédéral suisseQue pensez-vous de ce verdict ?A votre avis, les services de messagerie devraient-ils être soumis à des règles de surveillance ? dans quelles mesures ?