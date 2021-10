Au lieu de créer et d'entretenir leur propre infrastructure, ils utilisent activement celle d'un cloud public.

Ils n'ont plus besoin de constituer de grands groupes collaborant à des fins frauduleuses. De plus, puisque la création de leurs propres outils est devenue superflue et qu'ils utilisent activement l'infrastructure cloud, ils peuvent mener des activités malveillantes en groupe beaucoup plus restreint qu'auparavant.

Ils ont radicalement changé de cible, délaissant les attaques financières contre des entreprises et autres institutions pour privilégier les ransomwares et le vol de données. En outre, un nombre substantiel de cybercriminels a cessé de sévir dans l'ancien bloc soviétique pour attaquer des cibles en dehors de la Russie et des territoires de la CEI.

Pour les acteurs de la cybersécurité, il est essentiel de comprendre les tactiques, techniques et procédures employées par les cybercriminels, ainsi que leurs évolutions. Cela permet également aux défenseurs des entreprises de mieux préparer leur protection contre d'éventuels incidents. Dans cette optique, Kaspersky a établi un récapitulatif des principaux changements survenus au cours des six dernières années. Et il s'avère que beaucoup de choses ont changé.On note par exemple un net recul des attaques dites « côté client », qui impliquait une infection à grande échelle par des malwares conçus pour voler de l'argent en mettant à profit les failles de sécurité des navigateurs courants. Il y a plusieurs années, ce vecteur d'infection était souvent utilisé par des groupes de cybercriminels russophones visant des cibles précises au sein des organisations commerciales et financières (généralement des employés du service comptabilité). Cependant, depuis lors, les développeurs de navigateurs et d'autres technologies web auparavant vulnérables ont considérablement amélioré la sécurité de leurs produits et instauré des mises à jour automatiques des systèmes. Par conséquent, il est désormais difficile pour les hackers de mettre en place une campagne d'infection efficace. Aujourd'hui, ils misent plutôt sur des courriels de spear phishing comportant des pièces jointes malveillantes. Une fois ouvertes sur l'ordinateur ciblé, ces dernières exploitent la vulnérabilité d'un logiciel courant n'ayant pas reçu de correctif en temps voulu.Autre changement important : alors qu'il y a quelques années, les cybercriminels développaient souvent leurs propres malwares, ils ont maintenant tendance à se servir de logiciels publics de test de pénétration et d'accès à distance. Les entreprises peuvent recourir à ces outils à des fins légitimes, c'est pourquoi les logiciels de sécurité ne détectent pas automatiquement leur utilisation malveillante par des hackers. L'emploi d'outils de pentesting leur permet également d'économiser beaucoup de ressources de développement.Voici les changements les plus notables observés chez ces cybercriminels :», souligne Ruslan Sabitov, expert en cybersécurité chez Kaspersky.Source : Kaspersky Qu'en pensez-vous ?