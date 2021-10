Les attaques de ransomware restent toutefois coûteuses, puisque le coût moyen d'une attaque pour 2021 reste stable à 142 000 dollars.Pour les fournisseurs de technologies, une cyberattaque liée à leurs produits ou services peut entraîner des coûts importants liés à la défense des procès intentés par les clients qui ont subi des pannes ou perdu des données à la suite de l'incident - et ce, en plus de tous les efforts de remédiation et de récupération de première partie. Une entreprise de 250 employés ou plus est 216 % plus susceptible de poursuivre son fournisseur de technologie qu'une entreprise de 10 employés ou moins, et deux fois plus qu'une entreprise de 11 à 50 employés.", déclare Phil Edmundson, fondateur et PDG de Corvus Insurance. "."Parmi les autres résultats, Corvus a observé une réduction de 65 % du taux de sinistres liés aux ransomwares chez les nouveaux assurés suite à la mise en place d'une vérification obligatoire de l'accessibilité du RDP avant de proposer une assurance.L'entreprise note également une augmentation de 158 % de l'utilisation des logiciels de sécurité de la messagerie dans le secteur technologique, ce qui contribue à la réduction des incidents causés par des menaces telles que le phishing.Source : Corvus Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Trouvez-vous que souscrire à une assurance ransomware est une solution efficace pour lutter contre ce type d'attaque ?