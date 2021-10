les fonctions de reporting APT (29 % à l’échelle mondiale et européenne), qui leur permettent de se tenir informés sur les enquêtes récentes, les dernières campagnes malveillantes et les nouvelles techniques employées par les groupes APT

les flux de données sur les menaces (27 % à l’échelle mondiale et 24 % en Europe)

les recherches de menaces (26 % à l’échelle mondiale et européenne) qui aident à améliorer la réaction face aux attaques

l’analyse des malwares (41 % au niveau mondial et 38 % à l’échelle européenne),

les contrôles de sécurité (41 % à l’échelle mondiale et 40 % en Europe)

la détection des attaques ciblées (38 % au niveau mondial et 37 % au niveau européen).

C’est ce qui ressort de la nouvelle étude de Kaspersky intitulée « MSP market focus in 2021: IT security challenges and opportunities in the new normal ». Sur un marché avec une concurrence accrue depuis 2019, le prix, la qualité de protection et la capacité à proposer des services supplémentaires sont devenus des critères déterminants pour choisir un fournisseur de solutions de cybersécurité.Selon plusieurs experts du secteur, la cybersécurité est l’un des domaines les plus porteurs pour les fournisseurs de services managés. Avec la configuration des systèmes de télétravail pour entreprises, la cybersécurité offre le plus de perspectives de croissance en 2021, 65 % des fournisseurs de services managés témoignant d’une hausse de leur chiffre d’affaires dans ce domaine. En ce qui concerne les renseignements sur les menaces (threat intelligence - TI) – le secteur qui les intéresse le plus selon l’étude menée par Kaspersky – «», précise le cabinet Gartner.Les résultats de l’enquête menée à l’échelle internationale indiquent que parmi les différents services disponibles en matière de threat intelligence, ceux qui intéressent le plus les fournisseurs de services managés sont :En ajoutant des solutions de cybersécurité à leur portefeuille, les fournisseurs de services managés peuvent renforcer leur positionnement sur un marché devenu très concurrentiel. En 2021, la majorité (81 % à l’échelle mondiale et 84 % en Europe) des fournisseurs de services managés ont vu leur nombre de clients augmenter depuis 2019, et 32 % d’entre eux à l’échelle mondiale (26 % en Europe) considèrent que la concurrence des autres prestataires constitue la principale menace pour leur activité, chiffre qui s’élevait à seulement 19 % en 2019.Cet environnement concurrentiel détermine également ce que doivent proposer les éditeurs de solutions de cybersécurité. Lorsqu'il s'agit d’en choisir un, le critère numéro un pour les fournisseurs de services managés est le prix (45 % à l’échelle mondiale et européenne), devant la qualité de la protection démontrée lors des tests (41 % au niveau mondial et 39 % en Europe) et la capacité à offrir des services supplémentaires (36 % dans le monde et 37 % en Europe). Cela pour permettre aux MSPs de proposer les meilleures offres de threat intelligence possibles à leurs clients.Mikhail Kolchin, Head of MSP Business, Kaspersky, souligne : «Kaspersky est une société internationale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique fondée en 1997. L’expertise de Kaspersky en matière de « Threat Intelligence » et sécurité informatique vient constamment enrichir la création de solutions et de services de sécurité pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques, les autorités publiques et les particuliers à travers le monde.Source : Kaspersky Que pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Quels sont les services qui intéressent désormais votre organisation pour le choix d'un fournisseur de solutions de cybersécurité ?