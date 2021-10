L'enquête sur le risque cybernétique des tiers réalisée par BlueVoyant montre également que le nombre moyen de violations subies au cours des 12 derniers mois est passé de 2,7 en 2020 à 3,7 en 2021, soit une augmentation de 37 % en glissement annuel.L'augmentation du nombre de violations a entraîné un changement d'attitude, puisque 13 % seulement des entreprises déclarent que le cyber-risque lié aux tiers n'est pas une priorité, alors que l'année dernière, 31 % d'entre elles déclaraient que le cyber-risque lié à la chaîne d'approvisionnement et aux tiers ne figurait pas sur leur radar. 91 % des entreprises déclarent que leur budget pour la gestion du cyber-risque lié aux tiers augmentera également en 2021.Fait inquiétant, 38 % des personnes interrogées déclarent qu'elles n'ont aucun moyen de savoir quand ou si un problème survient avec la cybersécurité d'un fournisseur tiers, contre 31 % l'année dernière.Adam Bixler, responsable mondial de la gestion des cyber-risques pour les tiers chez BlueVoyant, déclare : "Le secteur des soins de santé affiche le taux le plus élevé de sensibilisation au cyber-risque des tiers, 55 % d'entre eux déclarant que l'identification du risque est une priorité essentielle, contre une moyenne de 42 %. Toutefois, ce secteur enregistre également un nombre élevé de violations, 29 % d'entre elles ayant signalé six à dix violations au cours des 12 derniers mois, contre une moyenne de 19 %.Les entreprises manufacturières sont les moins susceptibles d'identifier le risque de cybersécurité de la chaîne d'approvisionnement/des tiers comme une priorité clé et sont les plus susceptibles de faire des rapports sur une base annuelle seulement.", ajoute M. Bixler. "."Source : BlueVoyant Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ou pas ?Votre entreprise a-t-elle constaté cette augmentation des violations causées par des tiers ?Comment y avez-vous remédié ?