Illumio, spécialiste de la confiance zéro, lance une nouvelle solution CloudSecure pour offrir aux organisations une visibilité sans agent et permettre aux équipes d'élaborer et de gérer des politiques dynamiques de charges de travail cloud à l'aide de contrôles natifs dans leurs environnements publics, hybrides et multi-clouds.PJ Kirner, directeur technique et cofondateur d'Illumio, déclare : "CloudSecure fournit des informations sans agent et en temps réel sur le trafic des applications natives du cloud, la politique de sécurité, l'utilisation, l'accès et l'exposition aux risques. Il fonctionne sur toutes les plates-formes courantes et élimine les angles morts courants dans les environnements multi-clouds. Elle automatise les étiquettes et surveille en permanence les environnements cloud, ce qui aide les équipes à diagnostiquer rapidement les problèmes et à gérer facilement leur politique de sécurité avec des contrôles dynamiques. La solution élabore et recommande automatiquement des politiques optimales de confiance zéro entre les fournisseurs et les comptes de cloud, afin que les entreprises puissent offrir une meilleure sécurité.Source : Illumio Qu'en pensez-vous ?