Et ce, bien que 73 % d'entre eux reconnaissent l'importance de prévenir la perte de données, contre 39 % il y a un an. Au cours des 12 derniers mois, les entreprises interrogées ont été confrontées à l'exfiltration de données de différentes manières : 42 % ont subi une attaque par ransomware sans preuve d'exfiltration. Lorsque l'exfiltration a eu lieu, 41 % l'ont attribuée à l'erreur d'un employé, 33 % à un vol d'identifiants et 31 % à une campagne de phishing.Seuls deux répondants sur cinq (43 %) sont très confiants dans le fait que leur entreprise sortirait indemne d'une attaque par ransomware, sans exfiltration de données.Lorsqu'on leur demande pourquoi les outils de prévention des pertes de données (DLP) existants sont défaillants, 68 % des personnes interrogées répondent qu'ils sont difficiles à configurer, 60 % qu'ils sont difficiles à maintenir, et 51 % que le DLP ne peut pas empêcher l'exfiltration de données.", déclare le Dr Darren Williams, fondateur et PDG de BlackFog. "Source : BlackFog Pensez-vous que cette étude est pertinente ?Votre entreprise possède-t-elle les outils nécessaire pour éviter l'exfiltration de données lors d'une cyberattaque ?