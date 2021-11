40 % des Américains interrogés ont déclaré qu'ils pensaient que les entreprises touchées par des attaques de ransomware ne devraient pas payer la rançon.

55 % ont déclaré que les entreprises qui paient une rançon encouragent les ransomwares et les mauvais acteurs.

43 % pensent que le paiement des rançons fera augmenter le prix des biens et des services.

23 % ont déclaré qu'elles cesseraient de faire affaire avec une entreprise qui paie une rançon, et 48 % ont indiqué que, sans pouvoir répondre par oui ou par non, elles y réfléchiraient longuement car cela les préoccupe beaucoup.

55 % des consommateurs américains interrogés ont déclaré qu'ils perdraient confiance dans une entreprise qui n'aurait pas mis en place des protocoles de sécurité et de gestion des données appropriés pour protéger leurs données.

54 % des personnes interrogées perdraient confiance si leurs données personnelles étaient touchées.

47 % si l'entreprise n'était pas franche au sujet de l'attaque.

29 % si l'attaque leur causait des désagréments.

22 % ont déclaré qu'elles perdraient confiance si l'entreprise payait la rançon.

61 % des personnes interrogées pensent que les entreprises doivent tester régulièrement leurs systèmes pour détecter les menaces.

59 % pensent que les entreprises doivent installer des logiciels de sécurité.

54 % déclarent que les entreprises doivent adopter des stratégies de gestion des données de nouvelle génération qui leur permettent de sauvegarder, protéger, détecter et répondre aux menaces potentielles.

47 % des Américains interrogés pensent que les entreprises devraient mettre en place une authentification multifactorielle.

39 % pensent que les entreprises devraient exiger des mots de passe plus forts.

Cette étude est basée sur une enquête réalisée en août 2021 à la demande de Cohesity et par Propeller Insights auprès de plus de 1 000 consommateurs adultes âgés de 18 à 75 ans et plus, qui ont tous entendu parler de ransomware. 81 % des consommateurs américains ont déclaré avoir connaissance des récentes attaques par ransomware contre Colonial Pipeline, JBS Holdings, Kaseya, SolarWinds et les hôpitaux américains. 21 % ont déclaré qu'ils croyaient ou savaient que leur entreprise avait été touchée par des attaques de ransomware, tandis que 22 % ont déclaré qu'une entreprise avec laquelle ils font affaire avait été touchée par une attaque de ransomware. Les consommateurs interrogés pensent que les cinq secteurs les plus vulnérables aux attaques par ransomware sont, respectivement, les administrations publiques, les services financiers et les assurances, le pétrole et l'énergie, les soins de santé et l'industrie pharmaceutique, et les technologies. Interrogés sur les raisons qui feraient perdre confiance aux consommateurs dans une entreprise touchée par un ransomware : À la question de savoir si les consommateurs pensent que les entreprises en font assez pour protéger leurs données, 42 % ont répondu soit "c'est peu probable", soit "non". Les consommateurs ne manquent pas de souligner ce que les entreprises peuvent faire pour améliorer la protection des données.