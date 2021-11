Dans l'étude de Synopsys, 83 % des cibles testées étaient des applications ou des systèmes Web, 12 % des applications mobiles, et le reste du code source ou des systèmes/applications réseau. Les secteurs représentés dans les tests comprennent les logiciels et l'Internet, les services financiers, les services aux entreprises, l'industrie manufacturière, les médias et le divertissement, ainsi que la santé.", explique Girish Janardhanudu, vice-président du conseil en sécurité chez Synopsys Software Integrity Group. "Les 10 principales vulnérabilités de l'OWASP (Open Web Application Security Project) ont été découvertes dans 76 % des cibles, tandis que les mauvaises configurations des applications et des serveurs représentaient 21 % de l'ensemble des vulnérabilités découvertes.Sur les applications mobiles, 80 % des vulnérabilités découvertes concernent le stockage non sécurisé des données, ce qui pourrait permettre à un attaquant d'accéder à un appareil mobile, physiquement ou par le biais d'un logiciel malveillant. 53 % des tests mobiles ont révélé des vulnérabilités liées à des communications non sécurisées.Bien que 64 % des vulnérabilités découvertes lors des tests soient considérées comme présentant un risque minimal, faible ou moyen, même celles-ci peuvent être exploitées pour faciliter les attaques, de sorte que leur découverte n'est pas un exercice inutile.Des bibliothèques tierces vulnérables ont été découvertes dans 18 % des tests de pénétration réalisés, ce qui souligne la nécessité d'une nomenclature des logiciels pour suivre l'utilisation des composants.Source : Synopsys