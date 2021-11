Interrogés sur les difficultés rencontrées dans le traitement des incidents, 74 % des professionnels de la sécurité déclarent que leur entreprise a besoin de données et de contextes supplémentaires pour mener des enquêtes médico-légales dans les environnements cloud.En outre, 64 % d'entre eux affirment que la collecte et le traitement des données prennent trop de temps pour effectuer une enquête en temps voulu. Enfin, 35 % des alertes de sécurité dans le cloud ne font l'objet d'aucune enquête, ce qui est inquiétant.", déclare Doug Cahill, vice-président et analyste principal chez ESG. "L'utilisation de conteneurs complique encore les choses, l'étude montre que 91 % des organisations utilisent actuellement ou prévoient d'utiliser des conteneurs pour les applications de production dans les 12 prochains mois, mais 50 % pensent que l'analyse post-mortem des incidents basés sur des conteneurs est impossible. Ces ressources tournent en permanence, si bien que si une activité malveillante se produit entre le moment où l'une d'elles tourne et celui où elle s'arrête, les données sont perdues à jamais.Lorsqu'on leur demande ce dont ils ont besoin pour améliorer leur criminalistique numérique, 65 % des répondants citent la nécessité de développer les compétences en matière de cloud au sein des équipes chargées des opérations de sécurité, tandis que 60 % mentionnent la nécessité de développer une meilleure compréhension des menaces ciblant les environnements cloud.", explique James Campbell, PDG et cofondateur de Cado Security. "."Source : Cado Security Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Comment est géré le temps entre la détection et l'investigation d'une cyber-attaque dans votre entreprise ?