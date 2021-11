", déclare Guy Moskowitz, PDG de Coro. "."L'étude, basée sur les résultats de plus de 4 000 entreprises, montre que la majorité des entreprises de taille moyenne sont dans l'ignorance lorsqu'il s'agit de détecter des attaques et complètement sans défense lorsqu'il s'agit de les parer. Les attaques de logiciels malveillants par courrier électronique ont augmenté de 154 % entre 2020 et 2021, mais seulement 1 % des entreprises de taille moyenne ont mis en place une protection contre les logiciels malveillants par courrier électronique en 2021 - et 88 % d'entre elles ont mal configuré les paramètres de protection.Les chiffres sont encore pires pour les attaques moins connues telles que le phishing Wi-Fi, qui ont augmenté de 203 %. Là encore, moins d'un pour cent des entreprises de taille moyenne ont mis en place une protection contre le hameçonnage par Wi-Fi, et celles qui le font ont un taux de mauvaise configuration de 90 %.Il n'est donc pas surprenant que les attaques contre les organisations de taille moyenne dans chaque secteur aient augmenté d'au moins 50 pour cent entre 2020 et 2021. Les soins de santé et les transports se distinguent comme les secteurs à la croissance la plus rapide, avec des attaques augmentant de plus de 125 pour cent entre 2020 et 2021. Les attaques dans les secteurs du commerce de détail, de la fabrication et des services professionnels ont presque doublé, avec une augmentation comprise entre 86 % et 90 %.Pour aider les entreprises à se protéger, Coro dévoile son nouveau programme Easy Upgrade, un programme de financement de la cybersécurité. Cette initiative propose des options de financement qui permettent aux entreprises actuellement sous contrat avec des solutions de sécurité existantes de passer immédiatement à la plateforme tout-en-un de Coro sans frais initiaux.Source : Coro Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Que pensez-vous du programme Easy Upgrade de Coro ? pourrait-il aider les entreprises de taille moyenne à mieux lutter contre les menaces grandissantes ?