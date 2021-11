L'étude menée auprès de 500 directeurs informatiques dans le monde montre que 59 % d'entre eux considèrent toujours l'erreur humaine comme la principale menace pour la sécurité de leur entreprise, aux côtés d'autres préoccupations majeures telles que les ransomwares (49 %) et le phishing (36 %).Pourtant, bien qu'ils soient conscients de ces menaces, seuls 26 % d'entre eux déclarent disposer d'une équipe dédiée à la cybersécurité et 50 % seulement externalisent leurs responsabilités en la matière.Maciej Dziergwa, PDG de STX Next, déclare :Mais là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est lorsque l'on voit ce que font les entreprises pour se protéger contre ces menaces. Les entreprises qui emploient leur propre équipe cybernétique sont encore minoritaires, et si l'externalisation est préférable, ce n'est pas non plus une politique courante dans la majorité des organisations.Parmi les autres conclusions, l'adoption de l'authentification multifactorielle est forte, 88 % des organisations l'utilisant d'une manière ou d'une autre. Toutefois, 47 % d'entre elles n'ont pas mis en place de protection contre les ransomwares, 58 % n'utilisent pas de système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et 41 % n'ont pas recours à la gestion des accès privilégiés (PAM).Sur une note positive, 92 % ont mis en œuvre des capacités de reprise après sinistre, telles que des sauvegardes automatisées.M. Dziergwa ajoute : "Source : STX Next Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?L'erreur humaine est-elle la principale menace pour la sécurité au sein de votre entreprise ?