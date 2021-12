Un rapport de la société Onfido, spécialisée dans la vérification et l'authentification d'identité, indique que des groupes organisés tentent de créer des comptes "vérifiés" avec de faux documents avant de les utiliser pour se lancer dans d'autres types de fraude.Les pertes liées au vol d'identité ont augmenté de 42 % en 2020, atteignant 712 milliards de dollars, ce qui rend la vérification de l'identité numérique essentielle pour les entreprises. Comme de plus en plus de transactions se sont déplacées en ligne en raison de la pandémie, les fraudeurs ont suivi, en 2020, il y avait une augmentation de 41 % de la fraude d'identité, avec un taux moyen de fraude d'identité atteignant 5,8 %. L'année dernière, ce taux était de 5,9 %, ce qui indique qu'il n'y a pas eu de retour aux niveaux antérieurs à la pandémie.", explique Michael Van Gestel, responsable de la fraude documentaire mondiale chez Onfido. "Parmi les autres conclusions du rapport, on constate que les fraudeurs se sont éloignés de la semaine de travail standard, les attaques du week-end ayant augmenté de plus de 50 % depuis 2019. La fraude dans le commerce de détail a également augmenté de 36 % d'une année sur l'autre, ce qui en fait l'un des secteurs les plus attaqués, devant les services financiers et professionnels.Les passeports ont dépassé les cartes d'identité nationales en tant que forme d'identification la plus fréquemment attaquée. Sur une note plus positive cependant, la biométrie s'avère efficace, les fraudeurs étant moins nombreux à tenter de contourner les contrôles de vérification biométrique que les contrôles de documents. En 2021, le taux moyen de fraude documentaire était de 5,9 %, contre 1,53 % pour les selfies et seulement 0,17 % pour les vidéos.Source : Onfido Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Pensez-vous que le crime organisé soit vraiment impliqué dans les fraudes à l'identité ?