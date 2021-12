Depuis jeudi dernier, l'armée belge est aux prises avec les conséquences d'une grave cyberattaque. Une partie du réseau informatique ne peut être utilisée pour l'instant, précise le porte-parole. Le système de messagerie, par exemple, est en panne depuis plusieurs jours. L'attaque informatique s'est produite après qu'une faille de sécurité dans le logiciel ait été découverte la semaine dernière seulement.Comme indiqué précédemment, l'attaque à la Défense a été causée par une faille dans la sécurité du logiciel Log4j d'Apache, largement utilisé. La faille de sécurité est apparue juste avant le week-end et représente un risque important pour les réseaux d'entreprise du monde entier, car de nombreuses applications bien connues utilisent le logiciel en question pour conserver les "journaux".Selon le fournisseur israélien de solutions de cybersécurité Check Point Software Technologies, un groupe de pirates informatiques liés au régime iranien, surnommé Charming Kitten ou APT 35, a exploité la faille de Log4j pour lancer des attaques contre sept cibles en Israël, dont des sites gouvernementaux.Log4j est une bibliothèque de journalisation open source basée sur Java utilisée dans des millions d'applications. Il y a quelques jours, une vulnérabilité dans Log4J a été découverte. Elle permet à un cybercriminel de provoquer une exécution de code arbitraire à distance s'il a la capacité de soumettre une donnée à une application qui utilise la bibliothèque log4j pour journaliser l'évènement.Grâce à Log4j, les entreprises technologiques peuvent vérifier si leurs applications fonctionnent correctement. S'il y a un défaut quelque part dans une application, un message d'erreur est envoyé via Log4j au fabricant, qui peut alors déterminer si une réparation est nécessaire. Amazon, Apple, Cloudflare, Tesla, Minecraft et Twitter, entre autres, utilisent également Log4j.L’attaque a été causée par une faille dans la sécurité du logiciel Log4j d'Apache, largement utilisé, selon le ministère de la Défense. La faille de sécurité est apparue juste avant le week-end et représente un risque important pour les réseaux d'entreprise du monde entier, car de nombreuses applications bien connues utilisent le logiciel en question pour conserver des "journaux".La semaine dernière, des avertissements ont été lancés concernant les problèmes causés par la fuite dans le logiciel largement utilisé. Les entreprises spécialisées en cybersécurité ont indiqué que le nombre d'attaques profitant de cette faille se multiplient. Pour remédier à cette situation, les membres de l’Apache Software Fondation ont développé un patch. Les chercheurs ont signalé qu'il existe au moins deux vulnérabilités dans le correctif, publié sous le nom de Log4J 2.15.0, et que les attaquants exploitent activement l'une d'entre elles ou les deux contre des cibles du monde qui ont déjà appliqué la mise à jour. Les chercheurs ont exhorté les organisations à installer un nouveau correctif, publié en tant que version 2.16.0, dès que possible pour corriger la vulnérabilité, qui est suivie comme CVE-2021-45046.Le correctif précédent, ont déclaré les chercheurs, « était incomplet dans certaines configurations autres que celles par défaut » et permettait aux attaquants d'effectuer des attaques par déni de service, ce qui facilite généralement la mise hors ligne des services vulnérables jusqu'à ce que les victimes redémarrent leur serveurs ou prennent d'autres mesures. La version 2.16.0 « résout ce problème en supprimant la prise en charge des modèles de recherche de messages et en désactivant la fonctionnalité JNDI par défaut », selon l'avis de vulnérabilité lié ci-dessus.Des chercheurs de la société de sécurité Praetorian ont déclaré qu'il y avait une vulnérabilité encore plus grave dans 2.15.0 (une faille de divulgation d'informations qui peut être utilisée pour télécharger des données à partir des serveurs concernés).Le Centre de cybersécurité de Belgique, une organisation gouvernementale, a publié un communiqué de presse indiquant que « Les entreprises qui utilisent le logiciel Apache Log4j et qui n'ont pas encore pris de mesures peuvent s'attendre à des problèmes majeurs dans les jours et les semaines à venir. » La semaine dernière, l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) du gouvernement américain a publié une directive d'urgence exigeant que les agences fédérales prennent des mesures correctives concernant la vulnérabilité d'Apache Log4j avant le 23 décembre 2021.Source : VRT Quel est votre avis sur le sujet ?