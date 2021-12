L'étude réalisée par Venafi, société spécialisée dans l'identification des machines, auprès de plus de 1 500 décideurs en matière de sécurité informatique, révèle également que 60 % des répondants estiment que les menaces liées aux ransomwares devraient être placées au même niveau de priorité que le terrorisme. 22 % des participants à l'enquête estiment que le paiement d'une rançon est "moralement inacceptable".Plus des deux tiers (67 %) des organisations de plus de 500 employés déclarent avoir été victimes d'une attaque par ransomware au cours des 12 derniers mois. Ce chiffre passe à 80 % pour les organisations de 3 000 à 4 999 employés.Malgré le nombre d'attaques, 77 % des entreprises se disent convaincues que les outils qu'elles ont mis en place les protégeront contre les attaques par ransomware. Les décideurs informatiques australiens sont ceux qui ont le plus confiance dans leurs outils (88 %), contre 71 % aux États-Unis et 70 % en Allemagne.", déclare Kevin Bocek, vice-président de Venafi chargé des écosystèmes et des renseignements sur les menaces. "."Source : Venafi Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? la divulgation des paiements de rançon pourrait-elle influencer la décision des dirigeants ?Quel est votre avis sur le paiement des rançons ? êtes-vous pour ou contre ? pourquoi ?