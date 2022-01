Les cyberattaques contre le secteur de l'éducation et de la recherche ont augmenté de 75 % en 2021.

Les cyberattaques contre le secteur public ont augmenté de 47 % en 2021.

Les cyberattaques contre le secteur de la santé ont augmenté de 71 % en 2021.

Prévenir

Tout sécuriser

Appliquer régulièrement des correctifs

Segmenter les réseaux

Former les employés

Installer des technologies de sécurité avancées

Les pirates ont surtout ciblé l'Afrique, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, mais l'Europe a connu la plus forte augmentation en pourcentage des cyberattaques d'une année sur l'autre. Le secteur de l'éducation et de la recherche est le plus ciblé au monde.Check Point Research (CPR) partage les statistiques mondiales des augmentations des cyberattaques contre les organisations en 2021 par région, pays et secteur d'activité. L'année dernière, CPR a constaté 50 % de cyberattaques en plus par semaine sur les réseaux d'entreprise par rapport à 2020. La tendance à l'augmentation des cyberattaques a atteint un niveau record fin 2021 après les révélations de l'exploit Log4J, avec un pic à 925 cyberattaques par semaine et par organisation, au niveau mondial.1 - Enseignement/Recherche (+75%)2 - Gouvernement/Militaire (+47%)3 - Communications (+51%)4 - ISP/MSP (67%)5 - Santé (71%)1 - Afrique (+13%)2 - Asie Pacifique (+25%)3 - Amérique Latine4 - Europe (+68%)5 - Amérique du Nord (+61%)Les données utilisées dans ce rapport ont été détectées par les technologies Threat Prevention de Check Point, puis stockées et analysées dans ThreatCloud. ThreatCloud fournit des renseignements sur les menaces en temps réel provenant de centaines de millions de capteurs dans le monde entier, sur les réseaux, les terminaux et les mobiles. ThreatCloud est en fait le cerveau qui se cache derrière la puissance de prévention des menaces de Check Point Software, il combine les renseignements sur les menaces du Big Data avec des technologies avancées d'IA pour fournir une prévention précise à tous les clients de Check Point Software.Source : Check Point Research Trouvez-vous cette analyse pertinente ?