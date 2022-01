Fruit d'une collaboration avec Cybersecurity Insiders, le rapport est basé sur une enquête menée auprès de centaines de professionnels de la cybersécurité dans différents secteurs d'activité afin de mieux comprendre comment le problème croissant des malwares et des ransomwares a changé la façon dont ils protègent leur organisation.", explique Holder Schulze, fondateur de Cybersecurity Insiders. "Plus de la moitié des personnes interrogées pensent qu'une attaque par malware ou ransomware est très (31 %) à extrêmement (23 %) probable. Les équipes informatiques et de sécurité sont pragmatiques en matière de ransomware et réalisent qu'elles sont susceptibles d'être la cible d'une attaque.Le rapport montre également que les cybercriminels continuent d'utiliser les techniques classiques d'ingénierie sociale, notamment les courriels de phishing (61 %), les pièces jointes aux courriels (47 %) et les sites Web malveillants ou compromis (39 %), pour introduire leurs ransomwares dans les entreprises. Cela souligne l'importance pour les entreprises de maintenir une cyber-hygiène adéquate pour leurs employés, en particulier à l'heure du travail à distance. Il est intéressant de noter que 49 % des personnes interrogées déclarent que le principal obstacle à l'amélioration de la défense contre les logiciels malveillants et les ransomwares dans leur entreprise est la sophistication croissante des attaques.Source : Bitglass Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Au sein de votre entreprise, quelles sont les menaces jugées extrêmes ?