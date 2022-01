Le ransomware est une technique dans laquelle les attaquants piratent les systèmes des entreprises, volent leurs données et les menacent ensuite de les divulguer. En échange des données, les attaquants demandent une compensation financière massive que l'entreprise doit payer pour récupérer ses données. Ce sont surtout les grandes entreprises et les organisations qui sont victimes de ces attaques et, compte tenu de ce fait, deux tiers des décideurs en matière de sécurité ont déclaré placer les ransomwares au même niveau que le terrorisme dans le tableau des infractions.Une enquête a également conclu que 67 % des organisations de plus de 500 employés ont été confrontées à une attaque de logiciels malveillants au cours de l'année écoulée. Le pourcentage d'attaques est passé à 80 % dans les entreprises comptant entre 3 500 et 5 000 employés. Cela montre clairement que les attaquants de ransomware ciblent spécifiquement les grandes entreprises et gagnent ainsi beaucoup d'argent.Le rapport sur les ransomwares montre également qu'une entreprise sur dix ayant subi une attaque par ransomware a payé le montant demandé, tandis que 22 % des entreprises ont déclaré qu'elles considéraient qu'il était moralement inacceptable de payer le montant demandé, quelle que soit l'importance de leurs données. Toutefois, si les personnes ont payé le montant ou ont pensé à le faire, l' enquête a montré qu'elles pouvaient revenir sur leur décision si on leur demandait de déclarer publiquement le paiement.La technologie des ransomwares est devenue si avancée que l'infrastructure de réseau moderne des ransomwares surpasse les contrôles de sécurité mis en place par les entreprises. Cependant, les grandes entreprises et les systèmes multinationaux prennent des mesures plus importantes pour s'assurer qu'à l'avenir, ils disposent d'un meilleur système de sécurité qui empêche le piratage de leurs données.Source : Venafi Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Votre entreprise a-t-elle ressenti cette augmentation massive des attaques par ransomware ?Quelles sont les technologies de sécurité mises en place par votre organisation pour lutter contre les ransomwares ? sont-elles efficaces/suffisantes ?