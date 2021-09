Cette augmentation a eu lieu juste avant l'attaque du ransomware Colonial Pipeline menée par le groupe DarkSide ransomware. La raison de cette augmentation n'est cependant pas connue, et elle pourrait ne pas être liée à l'attaque.J.R. Cunningham, responsable de la sécurité chez Nuspire, a déclaré :Parmi les autres résultats, le deuxième trimestre a vu l'activité des logiciels malveillants augmenter de 41 %, toujours sous l'impulsion de l'activité des agents VBA et d'une nouvelle activité JS/Valkyr. En revanche, l'activité des botnets a diminué de 50 % par rapport au premier trimestre, ce qui s'explique probablement par l'impact de la fermeture du botnet Emotet et de son retrait du jeu.L'activité d'exploitation a également diminué de 51 % par rapport au premier trimestre, mais elle commence à remonter au troisième trimestre, de même qu'une forte augmentation de l'activité SSH Bruteforce qui n'avait jamais été observée auparavant.Source : Nuspire Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Avez-vous personnellement constaté cette augmentation massive des activités ransomwares ?